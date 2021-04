Muito mais que engano

Do Diário do Grande ABC



15/04/2021 | 23:22



Não bastasse o terror causado pelo novo coronavírus, com macabra sucessão de mortes, uma falha em posto de saúde de Diadema adiciona dose extra de desconforto e desconfiança à população. Cinco inocentes crianças, com idades entre 7 meses e 4 anos, que deveriam ser imunizadas contra a Influenza, acabaram recebendo a Coronavac, medicação destinada ao combate da Covid-19.

A ‘aplicação equivocada’, como foi descrito na nota oficial da Prefeitura, deu-se por erro de funcionárias que atuavam no local. Os pais, que levaram seus filhos à UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim das Nações, só souberam da troca dos remédios bem mais tarde, quando foram convocados para retornar ao equipamento e lá foram notificados.

Um boletim de ocorrência foi aberto em delegacia da cidade para averiguar os fatos. A administração municipal também abriu processo para apurar a responsabilidade de cada um dos envolvidos.

Enquanto isso, as crianças foram avaliadas e serão acompanhadas pelos próximos 42 dias. Tudo isso porque ainda não existem estudos sobre a aplicação do imunizante nesta faixa etária. Médicos ouvidos pela equipe de reportagem afirmam que, provavelmente, elas não serão acometidas por nenhum mal. Mesmo assim, o caso é gravíssimo. Que poderia ser evitado com o cuidado de não ministrar as duas vacinas em um único local, como outras cidades da região fazem.

É sempre bom lembrar que esta é o segundo incidente envolvendo vacinas em Diadema. Em janeiro, duas doses da Coronavac foram furtadas na UBS do Jardim Reid, no Centro do município, e até agora não se sabe quem foram os culpados e nem qual a motivação, embora a polícia esteja investigando.

O prefeito José de Filippi Júnior, que tem feito manifestações louváveis para que os munícipes se vacinem contra a Covid, tem o dever de agir exemplarmente neste caso. É o mínimo que se espera.