Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/04/2021 | 23:06



O Grande ABC ultrapassou ontem as 500 mil doses de vacinas contra a Covid aplicadas. Foram 346.914 primeiras doses e 162.454 segundas doses, com total de 509.368 imunizantes.

Apesar da marca importante, no total, apenas 12,3% dos 2,8 milhões de habitantes receberam a primeira proteção e 5,8%, a segunda – veja detalhes no Vacinômetro acima.

Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) celebrou a marca. “Mesmo com a limitação de vacinas que o País dispõe, a região tem dado bons exemplos de agilidade. Temos cidades como São Caetano (22,2% de cobertura na primeira dose) e Santo André (15,1%) com vacinação adiantada. Isso mostra a organização dos prefeitos. Se recebermos mais vacinas, de forma rápida vamos imunizar nossa gente e vencer essa guerra”, comentou, “Além de chegar nessa importante marca de 500 mil vacinas aplicadas, o Grande ABC se credenciou em todas as frentes para importação direta de vacinas, então, assim que possível, vamos ampliar ainda mais a cobertura”, completou o tucano.



NOVOS GRUPOS



Munícipes de Rio Grande da Serra com 65 e 66 anos, e de Mauá, com 66, podem começar a se vacinar contra a Covid a partir de hoje. A imunização da faixa etária estava prevista para começar na segunda-feira, mas as duas cidades se anteciparam.

Em Rio Grande da Serra, a vacinação ocorre nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), das 10h às 15h. É necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência, além do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

Em Mauá, pessoas com 66 anos podem se vacinar nas 23 UBSs, de segunda a sexta, das 9h às 16h, ou no drive-trhu, das 9h às 15h no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel ou no Ginásio Berenice Rumiko Endo. O Paço pede para que as pessoas realizem pré-cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br, para agilizar o atendimento. É preciso levar documento com foto e comprovante de endereço.

As demais prefeituras informaram que aguardam a chegada de novas doses para iniciar a imunização desta faixa etária.