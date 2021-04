Jayme Paiva, o Leonardo do Curuçá

Ademir Medici

“Lendo Memória hoje (domingo, 11 de abril), deparei-me com este tópico: ‘Agora, a cobrança’. O feliz gerente de banco, ao qual você fez menção, sou eu! Aliás, a reedição do livro (Memórias de um Andreense, de Holando Lacorte) era uma pergunta que eu lhe faria, quando chegasse o dia de nosso café. Fico na expectativa de que a sua cobrança seja atendida.”

Sidnei Carvalho, de Santo André

Memória inicia a II Semana Santo André 2021, que focaliza os distritos de Utinga e Capuava, relembrando Jayme Paiva, chamado de O Leonardo do Curuçá por dois expoentes da Cultura do Grande ABC: o crítico de artes Enock Sacramento (ex-colaborador do Diário) e Wilson Stanziani de Souza, o primeiro museólogo formado no Grande ABC, criador do Museu de Santo André.

Jayme Batista Paiva (São Paulo, 1921 – Santo André, 1981), segundo Stanziani e Sacramento, foi artista plástico autodidata, pintor, escultor, designer e poeta, deixando cerca de 150 trabalhos. Premiado e reconhecido pela crítica nacional, citado em vários dicionários. Expôs em espaços como o Museu de Arte de São Paulo. Sua morte passou despercebida.

Três anos depois, em 1984, entrevistamos seu irmão, Fernando Paiva, que nos mostrou parte da obra de Jayme Paiva. Naquele mesmo ano, a casa onde o artista morou, na Rua Aracy, 470, em Vila Curuçá, foi aberta à visitação pública, organizando-se uma exposição do seu trabalho no Centro Cultural da Rua Itamarati, num trabalho de Wilson Stanziani com apoio de Enock Sacramento.

UM ANDREENSE

Jayme Paiva veio menino para Santo André. Estudou na escolinha de Vila Curuça e fez a primeira comunhão na igreja do Carmo, hoje catedral. Trabalhou em indústrias da região como operário.

A obra de Jayme Paiva faz parte da série de salões de arte contemporânea da Prefeitura de Santo André.

CITAÇÃO

“Jayme é do Curuçá. Jayme é modesto. Jayme é pintor” (Enock Sacramento, em reportagem especial publicada pelo News Seller, um entre tantos artigos deste importante crítico de arte).

Diário há meio século

Sexta-feira, 16 de abril de 1971 – ano 13, edição 1512

Destaque – A Fundação das Artes de São Caetano inaugurou ontem (15 de abril de 1971) a sua escola de arte infantil.

Em 16 de abril de...

1921 – Sylvio Cardoso Franco defendeu tese na Faculdade de Medicina de São Paulo, sendo aprovado com grande distinção.

O novo médico era filho do professor José Augusto Leite Franco e sobrinho do prefeito Saladino.

- Monteiro Lobato lança o livro Narizinho Arrebitado, com ilustrações de Voltolino. Livro escolar aprovado pelo governo de São Paulo.

1956 – O governador Jânio Quadros autorizou o DER (Departamento de Estradas de Rodagem) a iniciar os serviços de pavimentação entre o Jabaquara e o trecho de São Bernardo da Via Anchieta, numa extensão de 14 quilômetros.

- O Brasil continua a excursão de futebol à Europa: em Zurique, empata com a Suíça em 1 a 1; em Viena, vitória de 3 a 2 sobre a Áustria.

- Pelo Torneio dos Finalistas: Ferroviária 6, Botafogo 3 – e o time de Araraquara ascende à principal divisão do futebol paulista.

- Pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa, no Pacaembu, Corinthians 2, São Paulo 1.

