Do Diário do Grande ABC



15/04/2021 | 22:10



Na noite desta quinta-feira (15), a Via Anchieta apresenta tráfego parado na altura do km 46, sentido Litoral, devido incêndio em veículo. Ainda não há informação sobre os veículos envolvidos e sobre vítima. Congestionamento do km 45 ao km 46.



Todas as demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) estão com tráfego normal.



O tempo está encoberto e a visibilidade é boa em todos os trechos.



Pista norte da via Anchieta bloqueada na serra para inversão de mão de direção O SAI está em Operação 5X3. A descida é realizada pela pista sul da Via Anchieta e também pela pista sul da Rodovia dos Imigrantes. Já a subida é feita somente pela pista norte da Imigrantes.