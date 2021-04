Crianças são vacinadas por engano com Coronavac em Diadema

Do Diário do Grande ABC



15/04/2021 | 20:16



Nesta terça-feira (15), cinco crianças – com idades entre 4 e 5 anos – receberam doses da Coronavac em vez de imunizantes contra a gripe na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim das Nações, em Diadema. Os responsáveis pelos menores registraram boletins de ocorrência no 3º DP da cidade.

Em nota, a Prefeitura de Diadema, por meio da SMS (Secretaria Municipal da Saúde) condena "a aplicação equivocada das vacinas e informa que já está sendo aberto um processo administrativo para apuração dos fatos e das responsabilidades dos envolvidos, para adoção das medidas cabíveis em relação ao ocorrido. Além disto, a gestão determinou o afastamento imediato das funcionárias envolvidas no ocorrido".

Ainda segundo o Paço, assim que foi identificada a ocorrência, os pais das crianças vacinadas foram convocados na unidade para os devidos esclarecimentos e orientações. Todos são baseados no Documento Técnico, do Centro de Vigilância Epidemiológica da Coordenadoria de Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que normatiza a Campanha de Vacinação contra a Covid-19. "Informamos ainda que as crianças serão acompanhadas pelos próximos 42 dias e terão todo o apoio necessário. Uma médica da Atenção Básica da SMS foi escalada para realizar esse acompanhamento de perto."

No texto, a Secretaria de Saúde diz que preza pela segurança das campanhas de vacinação e que "a imunização contra a Covid-19 e a da Influenza estão sendo feitas em salas separadas para que não haja cruzamento de fluxo dos pacientes adultos com crianças". Em relação ao caso específico, eles reforçam que "foi isolado e que serviu para ampliar ainda mais os nossos cuidados".