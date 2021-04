Ribeirão Pires solicita inclusão de motoristas e cobradores de ônibus no grupo prioritário de vacinação

Do Diário do Grande ABC



15/04/2021 | 19:08



Nesta quinta-feira (15), o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de Ribeirão Pires aprovou, por unanimidade, a inclusão dos motoristas e cobradores de ônibus no grupo prioritário de vacinação. Com isso, o documento final com a solicitação de inclusão, será encaminhado nas próximas horas ao Governo do Estado. “Ribeirão Pires novamente larga na frente. Caso o Governo do Estado aprove, seremos a primeira cidade a vacinar os motoristas e cobradores do transporte coletivo no Brasil”, enfatizou o secretário de Saúde, Audrei Rocha. A prefeitura já elaborou todo o esquema de vacinação e só aguarda o aval para iniciar a ação. Ao todo, 176 profissionais do Transporte Público estão na lista.



Em 26 de março, o prefeito Clóvis Volpi recebeu representantes do Sintetra ABC (Sindicato dos Rodoviários), para discutir a inclusão da categoria no grupo. De imediato, o prefeito solicitou ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC que articulasse essa questão junto ao Governo do Estado, a fim de que fosse autorizada a inclusão desses profissionais no Plano de Vacinação. "Motoristas e cobradores estão expostos o tempo todo e correm muitos riscos", alertou o prefeito.

Paralelamente a isso, a Prefeitura de Ribeirão Pires vem estudando meios para viabilizar a imunização da categoria. Além de encaminhar a solicitação ao governo do Estado, a administração está estudando outras ações que podem ser adotadas junto com o departamento jurídico.