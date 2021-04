Manchester United x Roma e Arsenal x Villarreal são as semifinais da Liga Europa

15/04/2021 | 18:13



A Roma sofreu muito, mas obteve a classificação para a semifinal da Liga Europa, ao empatar, nesta quinta-feira, na capital italiana, por 1 a 1, com o Ajax. Os italianos ficaram com a vaga por causa da vitória, por 2 a 1, conquistada semana passada na Holanda.

O jogo foi bastante equilibrado e teve os dois gols na etapa final. Brobbey abriu o placar para os visitantes logo aos quatro minutos e Tadic chegou a fazer o segundo gol, mas foi anulado pelo VAR.

A Roma conseguiu o empate aos 27 minutos com o artilheiro Dzeko, após bela jogada feita por Calafiori pelo lado esquerdo.

As demais vagas foram conquistadas com folga. O Arsenal, que havia empatado por 1 a 1, em casa, foi até a República Checa e goleou o Slavia Praga por 4 a 0, com gols de Pepe, Lacazette (2) e Saka.

Outro time inglês nas semifinais é o Manchester United, que ratificou sua classificação, ao marcar 2 a 0, em casa, repetindo o placar feito na Espanha no jogo de ida. Cavani e Vallejo (contra) fizeram os gols da equipe que terá a Roma na semifinal.

Já o adversário do Arsenal será o espanhol Villarreal, após a vitória por 2 a 1 sobre o Dínamo Zabreg. Os espanhóis já haviam vencido na Croácia por 1 a 0. Nesta quinta, Alcácer e Moreno marcaram para o time da casa, enquanto Orsic descontou para os croatas.

O primeiro jogo das semifinais será em 29 de abril com: Manchester United x Roma e Villarreal x Arsenal. O duelo de volta está previsto para 6 de maio: Roma x Manchester United e Arsenal x Villarreal.