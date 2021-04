Pandemia causa deficit na balança comercial da região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



15/04/2021 | 16:23



Ainda que a balança comercial do Grande ABC tenha encerrado o último trimestre de 2020 com superavit de US$ 11,02 milhões, os três primeiros meses desde ano registraram retração. Dados do Ministério da Economia levantados pelo Diário indicam que as importações superaram as exportações em US$ 350,09 milhões, equivalente R$ 1,98 bilhão, considerando o dólar a R$ 5,67 (veja dados por cidade abaixo). Especialistas avaliam que isso ocorreu em razão do agravamento da pandemia no período, o que resultou na falta de insumos para produção.

Sandro Maskio, coordenador do Observatório Econômico da Universidade Metodista de São Paulo, destaca que o ano passado registrou superavit porque a atividade econômica interna foi pequena e, consequentemente, a produção destinada ao comércio interno foi menor. “Não foi incremento (na exportação), aumento da competitividade ou uma dinâmica progressista da economia, (mas) foi a retração da atividade, já que a economia do Brasil, incluindo o Grande ABC, se tornou uma grande importadora de insumos de produção”, explica.

Mesmo com a importação em alta, a falta de peças para produção é uma realidade. A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores), inclusive, apontou que este é um dos principais desafios para a indústria automotiva em 2021. Principal gargalo é a aquisição de componentes eletrônicos, como semicondutores (chips usados da digitalização dos veículos). A entidade apontou incremento tímido, de 2%, na produção de veículos no primeiro trimestre, graças ao aumento na fabricação de ônibus e caminhões.

“A medida que o problema da pandemia, em graus diferentes, diversas economia, desorganizou a cadeia produtiva internacional. As indústrias que dependem muito de insumos (vindos de outros países), às vezes até insumos simples, estão com dificuldade de atender a demanda, seja por não conseguir (o produto) em um prazo adequado, seja pelo custo elevado”, detalha Maskio. A carência de insumos é desafio mesmo com o dólar “nas alturas”. “A taxa de câmbio torna a importação muito cara. Enquanto é vantajoso exportar, é um perrengue importar.”

Mais otimista, Jefferson José da Conceição, coordenador do Conjuscs (Observatório de Políticas Públicas, Empreendedorismo e Conjuntura da Universidade Municipal de São Caetano), aponta que o deficit na balança comercial pode ser um sinal de que as empresas estão se reorganizando a produção. “É possível que, diante das dificuldades do comércio e (da falta de) insumos, (as indústrias) estejam fazendo antecipações (de compras provenientes do Exterior)”, afirma.

MELHORIAS À VISTA

Para Da Conceição, o superavit ''''''''''''''''''''''''''''''''tímido'''''''''''''''''''''''''''''''' do quarto trimestre de 2020 já é um indicador deste movimento. De fato, a corrente de comércio (soma das exportações e das importações) de janeiro a março foi de US$ 2,27 bilhões, 10,6%, mais do que os US$ 2,05 bilhões contabilizados nos três meses imediatamente anteriores.

O coordenador do Conjuscs considera que as exportações devem voltar a crescer nos próximos meses, assim como a produção voltada ao mercado interno, evitando que o deficit na balança comercial seja perpetuado. “(Isso) Se deve à recuperação (econômica) dos Estados Unidos, especialmente a partir do início do governo (John) Biden (eleito presidente norte-americano em dezembro), e à expansão da China. O cenário internacional é menos grave, menos agudo do que em 2020”, esclarece.

No entanto, ele pondera que a melhoria no comércio Exterior depende da evolução da pandemia do País e lembra que, no fim de março, as linhas de produção das montadoras Volkswagen, Scania, Toyota e Mercedes, em São Bernardo, foram paralisadas por falta de peças e visando evitar a proliferação do novo coronavírus,. Outro exemplo é o mega-feriado adotado na região entre os dias 26 de março e 4 de abril, que interrompeu diversos setores da economia.

POR CIDADE

No trimestre, o principal deficit foi em São Bernardo, na ordem de US$ 221,45. Em seguida, Diadema contabilizou -US$ 100,72 milhões. Ambos municípios, vale lembrar, tem como principal fonte de exportação a cadeia automotiva, sendo que tratores e automóveis somam 32% das vendas a outros países no primeiro e, no segundo, 13% das vendas são de partes e acessórios e 11% de máquinas-ferramentas. Em Mauá, as importações superaram as exportações em US$ 72,69 milhões, em Santo André, a diferença foi de -US$ 38,52 milhões, e em Rio Grande da Serra, foi de -US$ 700 mil.

Únicas cidades da região com superavit no período foram São Caetano (US$ 77,22 milhões) e Ribeirão Pires (US$ 6,15 milhões). Os principais produtos exportados são, respectivamente, automóveis de passageiros (77%) e bombas, granadas e mísseis (76%), conforme dados do Ministério da Economia.