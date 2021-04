Museu do Ipiranga pode ser visitado de forma virtual

Da Redação



15/04/2021 | 15:46



Para que as obras de restauro e ampliação do Edifício-Monumento possam ser acompanhadas em detalhes, acaba de ser lançado o Passeio Virtual Museu do Ipiranga 2021. O tour digital consiste na captação de imagens por câmeras 360° em vários ambientes do edifício e do canteiro de obras, permitindo uma visão plena do andamento da reforma. As câmeras serão atualizadas, em princípio, mensalmente. Desta forma, o público terá contato com as transformações dos ambientes e até mesmo com as adversidades que as equipes enfrentam no dia a dia.

O passeio inclui espaços icônicos do Museu, como o Salão Nobre e o saguão principal, bem como áreas antes restritas para os visitantes, como a cobertura. Para visitar basta clicar em https://www.banibconecta.com/site/tour/concrejato/museuipiranga2021/autostart. A previsão é que o museu reabra no ano que vem.