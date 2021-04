Pan, Inter e Caixa lideram ranking de reclamações contra dez maiores bancos

15/04/2021 | 15:09



O Banco Central informou nesta quinta-feira, 15, que o banco Pan terminou o primeiro trimestre de 2021 na liderança do ranking de reclamações contra as dez maiores instituições financeiras do Brasil. O banco registrou índice de 245,28. Em segundo lugar aparece o Inter (129,26) e, em terceiro, a Caixa Econômica Federal (36,20).

O índice de reclamações é calculado com base no número de reclamações consideradas procedentes, dividido pelo número de clientes da instituição, multiplicado por 1.000.000. Na prática, quanto maior o índice, pior a classificação da instituição. O ranking é trimestral.

Desde o início deste ano, o BC vem publicando uma lista com as dez maiores instituições em número de clientes e seus respectivos índices de reclamações. Uma segunda lista reúne as demais instituições. Até então, a primeira lista reunia todas as instituições com mais de 4 milhões de clientes, enquanto a segunda incorporava as instituições menores.

Na lista com as dez maiores instituições, o Santander aparece como a quarta instituição mais reclamada (índice de 31,38). Na sequência estão Bradesco (22,78), Banco do Brasil (21,25), Itaú (19,72), Votorantim (4,57), Midway (2,77) e Nubank (0,00).

Instituições menores

Entre os bancos e financeiras menores (que não fazem parte do grupo das dez maiores), a liderança do ranking de reclamações é do C6 Bank (índice de 979,53). Em seguida aparecem Facta Financeira (620,55), Máxima (568,89), Banco Digimais (484,31) e Safra (281,53). A lista completa tem 21 instituições.

Entre as reclamações mais frequentes estão a "oferta ou prestação de informação sobre crédito consignado de forma inadequada" e "irregularidades relativas a integridade, confiabilidade, segurança, sigilo ou legitimidade das operações dos serviços relacionados a operações de crédito".