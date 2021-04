Pedro Scooby e Cintia Dicker oficializam a união em Portugal

15/04/2021 | 15:11



Lembra que em 2020 Cintia Dicker e Pedro Scooby se casaram? Pois nesta quinta-feira, dia 15, o casal, que está junto desde outubro de 2019, assinou os papéis da união oficialmente em Portugal.

O surfista deu a notícia aos seguidores ao compartilhar a certidão de casamento lusitana no Instagram. O documento foi feito em um cartório, e para contar a novidade ele postou uma foto exibindo as alianças e com a seguinte legenda:

Oficialmente Mr & Mrs Vianna. 15/04/2021.

Cintia também postou algumas fotos para mostrar o look escolhido para o dia especial.

Lembrando que lá em 2020 Scooby e Cintia se casaram em um restaurante em Portugal. Na época, o casal reuniu somente os amigos mais próximos e depois eles partiram para a noite de núpcias em um hotel luxuoso, com diárias que variam de seis a 25 mil reais. O surfista ainda exibiu as alianças escolhidas, da marca Bvlgari: as joias foram feitas em ouro amarelo 18 quilates e contam ainda com uma espiral cravejada e pavê de diamantes nas bordas. Segundo o site oficial, cada uma das peças custa 46 mil e 700 reais.