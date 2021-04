Catia Fonseca perde jogo no Melhor da Tarde e enfia banana inteira na boca ao vivo

15/04/2021 | 15:10



Catia Fonseca se meteu em uma saia justa durante seu programa, o Melhor da Tarde, da última quarta-feira, dia 14. A apresentadora propôs uma brincadeira ao vivo com seus colegas de tela e definiu que quem perdesse o desafio tinha que encarar comer uma banana com um molho exótico. Eita!

O jogo fazia parte do quadro Desafio da Internet e era relativamente simples. Os competidores tinham que arremessar bolinhas de ping-pong e tentar acertar em um dos copos que estava na mesa. Quem perdesse, tinha que pagar com o castigo. A apresentadora explicou:

- A pessoa vai escolher a bolinha, pegou a bolinha amarela, ela vai pegar uma banana, vai descascar a banana, aí a pessoa vai enfiar a mão com a banana, tem um copinho lá com algumas coisas e a gente vai xuxar [mergulhar no líquido] e vai comer a banana.

Acontece que o feitiço se voltou contra o feiticeiro e Catia teve que comer a fruta com molho de tomate. Mas olha que ela não se intimidou não, viu? Ao som dos risos de sua equipe, a apresentadora enfiou a banana quase inteira na boca.

Mais tarde ela explicou:

- Olha, eu comi tudo isso porque eu achei que fosse pimenta. Não é pimenta, parece ser um molho? sabe aqueles molhos bem ruins? Parece que tava na geladeira há um mês.

Melhor não reproduzir isso em casa, né?