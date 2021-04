Caio Castro mostra troca engraçada de mensagens com Grazi Massafera: E essa cara de piranha?

15/04/2021 | 13:10



Socorro! Caio Castro resolveu fazer uma brincadeira com Grazi Massafera e expôs algumas mensagens escritas por ela e que aparecem sem contexto! No vídeo, publicado no Instagram, uma das mensagens que mais chamam a atenção é quando Grazi escreve o seguinte:

E essa cara de piranha por quê?

Não se sabe o contexto, mas a frase é no mínimo inusitada, não é mesmo?!

Na legenda, o ator pediu desculpas à amada:

Desculpa, não aguentei a cara de piranha, amor!

Marcelo Serrado, Eri Johnson, Angélica e Juliana Paes acharam o vídeo bem engraçado e deram risada nos comentários!

Alguns fãs ainda disseram:

Não sei quem é mais sortudo dos dois.

E os solteiros choram nesse momento hahaha.

O casal mais lindo do mundo!

É, solteiro não tem paz mesmo!