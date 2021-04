Após enfrentar problemas de saúde por conta da Covid-19, Celso Zucatelli tem alta médica

15/04/2021 | 13:10



No dia 31 de março, Celso Zucatelli recebeu alta hospitalar após vencer a luta contra o coronavírus! Desde então, o apresentador da Record, que ficou dez dias internado, seguiu o tratamento em casa para lidar com as consequências da doença. Agora, por meio de seu Instagram, ele revelou que teve alta médica.

Para contar a novidade com seus seguidores, ele escreveu o seguinte:

Amores, tenho ótimas notícias. @drleandroechenique me deu alta médica. Passamos por consulta hoje e já posso retomar minhas atividades, claro, com todos os cuidados e seguindo com fisioterapia, fono e de olho na alimentação. Obrigado, meu Deus! Obrigado, equipe maravilhosa que cuidou de mim. Obrigado, @recordtvoficial por todo o cuidado e preocupação comigo. Obrigado, amor da minha vida @anaclauduarte. E, vocês, MEUS AMIGOS VIRTUAIS, que torceram e oraram tanto por mim, muito obrigado mesmo, de coração. Amo vocês!

Que boa notícia, não é mesmo?