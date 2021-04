GCM prende duas pessoas com celulares roubados na avenida Prestes Maia

Da Redação



15/04/2021 | 12:57



Uma equipe da Romo (Rondas com Motocicletas), da GCM (Guarda Civil Municipal)de Santo André, prendeu duas pessoas em atitude suspeita na manhã desta quinta-feira (15) na avenida Prestes Maia. Com eles foram encontrados quatro celulares sem procedência confirmada.



A equipe da Romo fazia o patrulhamento na avenida Prestes Maia quando visualizou uma motocicleta em alta velocidade no sentido da avenida dos Estados. Após avistarem a equipe, os ocupantes se mostraram tensos e os GCMs realizaram a abordagem para averiguação.



Durante a abordagem, os guardas encontraram os quatro celulares. Os agentes fizeram pesquisa sobre os indivíduos e constataram que um deles possui várias passagens por furto. Indagadas, as duas pessoas disseram que haviam comprado os aparelhos na comunidade do Tamarutaca.



Os dois indivíduos foram presos e conduzidos ao 1º Distrito Policial de Santo André, onde a autoridade policial lavrou o boletim de ocorrência de receptação, para posteriormente fazer a devolução dos aparelhos aos proprietários.