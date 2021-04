Anitta quase tem apresentação em evento cancelada após teste de coronavírus dar positivo

15/04/2021 | 12:11



Que susto! Anitta teve sua apresentação no Latin American Music Awards desta quinta-feira, dia 15, ameaçada. A assessoria da cantora usou o Instagram para explicar que ela havia testado positivo para o coronavírus, porém, depois realizou outros dois exames como contraprovas - e ambos deram negativo:

Esclarecimento Anitta Latin Amas: Para participar do prêmio @latinamas, a cantora @anitta realizou (na última segunda-feira - 12/04) um teste do tipo rápido para detectar o coronavírus e o resultado foi positivo. Após esse exame, a produção do prêmio solicitou novamente outros dois testes como contraprovas do tipo PCR laboratoriais, que resultaram NEGATIVOS. Portanto, Anitta se apresentará hoje, dia 15 de abril, no prêmio Latin Amas.

Na última quarta-feira, dia 14, o Los Angeles Times havia informado que tanto Anitta, quanto o cantor Alejandro Fernández, haviam feitos testes antes da premiação e ambos haviam testado positivo para a Covid-19. Fernández, ao realizar o exame, se surpreendeu com o resultado positivo. Depois, ele voltou ao hotel e aguardou a contraprova do PCR.

Já no caso de Anitta, o resultado veio na segunda, dia 12, quando ela ia ensaiar. A cantora deve se apresentar com Myke Towers, Wisin e Maluma na premiação, mas na última quarta, dia 14, ela chegou a ser cortada do evento. Logo depois, os representantes da funkeira informaram que ela havia realizado outros quatro exames - dois haviam dado positivos e os outros dois negativos:

Anitta está em casa [em Miami], sem sintomas e vai fazer os próprios exames com o médico, porque os exames das premiações não são conclusivos, explicaram.

Tenso, né? Ainda bem que deu tudo certo!