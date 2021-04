Paulinho McLaren assume interinamente o São Caetano

Dérek Bittencourt

15/04/2021



O São Caetano encontrou uma solução caseira para substituir interinamente o técnico Wilson Júnior, que deixou o comando do time e comum acordo com a diretoria após a derrota para o Novorizontino, na noite desta quarta-feira (14). Desta maneira, Paulinho McLaren, que havia sido trazido para ficar à frente da futura equipe sub-23, treinará o time até que outro profissional seja contratado.

"Ele (McLaren) estava no projeto do sub-23, então treina (a equipe princopal) até a gente achar outro nome. Vai ter a oportunidade dele", explicou o CEO do São Caetano, Márcio Granada, que falou sobre conversas em andamento com alguns nomes para assumir a equipe. "Estamos conversando com bastante nomes, não é fácil, porque no momento a maioria já está empregado, então vamos dar essa oportunidade ao Paulinho McLaren que já é funcionário do clube", complementou.

Wilson Júnior deixou o comando do São Caetano após conquistar apenas um ponto em 18 disputados. Com um empate e cinco derrotas, o Azulão é lanterna do Paulistão. Após o jogo desta quarta, o treinador explicou que partiu dele o desligamento do clube. "Cheguei no Márcio (Granada), que foi uma pessoa que desde que chegou tem me apoiado e me dado liberdade para trabalhar, e disse que achava que tem uma hora que é momento de dar uma mexida. Ele entendeu minha posição. Acho que é o melhor neste momento. Os resultados não vieram da forma como esperávamos. Agradeço ao São Caetano pela oportunidade", afirmou.

O próximo compromisso do Azulão pelo Paulistão será na segunda-feira, às 22h15, contra o São Bento, em Sorocaba, no Estádio Walter Ribeiro.