Clientes podem obter cashback no pagamento de contas de luz

Do Diário do Grande ABC



15/04/2021 | 11:31



Até o dia 12 de maio, clientes da Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na região, podem obter cashback (programa de recompensa por reembolso) de até 40% do valor da conta de luz, limitado a R$ 15, ao pagar a fatura via PicPay, aplicativo de carteira digital. Objetivo é facilitar o pagamento e evitar a inadimplência.

O benefício vale para todos os clientes, adimplentes ou não, que pagarem a conta de luz pela primeira vez com o aplicativo da PicPay com cartão de crédito. O cashback de até 40% é garantido aos consumidores que optarem pelo pagamento via crédito à vista.

O aplicativo da carteira digital permite o pagamento de contas físicas ou digitais, por meio da leitura do código de barras. Para mais informações sobre o regulamento da parceria, o cliente pode acessar o site da Enel (https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/Informativos/picpay.html).

“Essa parceria com o Picpay é mais um passo na transformação digital dos nossos canais de relacionamento, oferecendo um benefício concreto aos nossos clientes. Com isso, trazemos mais um serviço que facilita o pagamento da conta de luz, evitando que o consumidor tenha que se deslocar à lotérica ou caixa de banco neste momento”, celebrou André Oswaldo, diretor de mercado da Enel.