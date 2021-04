Rainbow Six Siege ganha skins e armas inspiradas em Rick and Morty

Da Redação, com assessoria

A Ubisoft e a Adult Swim anunciaram uma parceria para trazer dois bundles cosméticos e exclusivos da animação Rick and Morty para o jogo Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Os novos conteúdos, Sledge Gromflomite e Smoke Pickle Rick, já estão disponíveis para os jogadores. Cada pacote de conteúdo custa 2160 R6 Credits, a moeda do game.

Conheça os bundles de Rick and Morty

O Smoke Pickle Rick vai permitir aos jogadores de Rainbow Six Siege utilizarem os equipamentos infames que ajudaram Rick a fugir de uma sessão de terapia em família. Isso é, quando ele se transformou em pepino e teve que sobreviver no esgoto. Inclui o traje Pickle Rick Rat com capacete, uma skin para a Portal Gun, uma skin de arma e o amuleto Pickle Rick.

O Sledge Gromflomite, por sua vez, traz todos os itens necessários para sobreviver a viagens no tempo-espaço e defender as galáxias. Vem com o uniforme e capacete dos Gromflomites, de Rick and Morty, uma skin da Federação Galáctica, uma skin para a arma M590A1 do Sledge e o amuleto Seal Team Rick.

No trailer abaixo, você confere detalhes dos bundles Smoke Pickle Rick e Sledge Gromflomite, saídos de Rick and Morty diretamente para o Tom Clancy’s Rainbow Six Siege: