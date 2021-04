'BBB 21': Juliette alcança 21 milhões de seguidores no Instagram

15/04/2021 | 10:24



A advogada Juliette Freira ultrapassou a marca de 21 milhões de seguidores só no Instagram. Ela ultrapassou o número de internautas das ex-BBBs Grazi Massafera, do Big Brother Brasil 5, e Sabrina Sato, da terceira edição do programa. Para se ter uma ideia de quanto a carismática paraibana está crescendo nas redes sociais, em três dias, ela conquistou um milhão de seguidores.

"A gente sabe que todo mundo espera por essas publicações e fotos já tradicionais de Juliette com o chapéu na cabeça, mas precisamos avisar que nosso acervo acabou", dizem os administradores da conta oficial.

Antes de entrar na casa, Juliette, assim como outros participantes, gravou uma série de vídeos e tirou diversas fotos para que as redes sociais se mantivessem ativas aqui fora.

"Não esperávamos esse crescimento todo, então não planejamos tantas fotos assim. Agora a gente que lute para as próximas conquistas! Nosso muito obrigada ao enorme número de @'s seguindo Juliette no Instagram, única participante da pipoca que ainda está na casa e atual participante mais seguida desta edição", finaliza a publicação.

'Pipoca' é o grupo de participantes anônimos do BBB 21, intitulado 'o Big dos Bigs'.