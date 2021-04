EUA confirmam sanções à Rússia e proíbem negociações com dívida soberana do país

15/04/2021 | 10:18



Os Estados Unidos confirmaram nesta quinta-feira a imposição de sanções à Rússia. Entre as medidas estão a proibição de negociações com a dívida soberana do país e de parcerias de empresas com o Serviço de Inteligência russo. A informação foi adiantada durante a madrugada pelo Wall Street Journal.

A Casa Branca diz que a sanção visa "responder ao comportamento desestabilizador da Rússia" e conter "atividades estrangeiras prejudiciais que ameaçam a segurança nacional e a política externa dos Estados Unidos, incluindo minar a realização de eleições livres e justas".

"O presidente Biden assinou esta nova medida para confrontar o comportamento maligno contínuo e crescente da Rússia", diz a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, em nota enviada à imprensa. "O Tesouro está aproveitando esta nova autoridade para impor custos ao governo russo por sua conduta inaceitável, inclusive limitando a capacidade da Rússia de financiar suas atividades", acrescenta.