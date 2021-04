Baseada em meme, Dogecoin se torna uma das criptomoedas mais valiosas

Bianca Bellucci

Do 33Giga



15/04/2021 | 11:18



Dogecoin é uma criptomoeda baseada em um antigo meme, o Doge, um cão da raça Shiba Inu usado para representar situações irônicas na internet. O que começou como uma piada à febre do dinheiro virtual, no entanto, se tornou nesta quarta-feira (14) em uma das maiores moedas digitais do mundo. Ela entrou para o Top 10 ao ser negociada por US$ 0,14, atingindo, assim, seu maior valor de mercado até hoje: US$ 17,7 bilhões.

A valorização de mais de 85% da Dogecoin se dá por alguns motivos. Um deles é o movimento de uma comunidade no Reddit que decidiu impulsioná-la após ver o grupo WallStreetBets lucrar em cima das ações da GameStop no final de janeiro de 2021. A outra, é o fato de Elon Musk, o criador da Tesla, ser um grande entusiasta desta criptomoeda.

Ainda é importante destacar que o crescimento da Dogecoin é uma consequência direta da abertura de capital da Coinbase. A maior exchange de moedas digitais dos Estados Unidos estreou na Bolsa de Valores também nesta quarta-feira (14). Vale ressaltar que outras criptomoedas foram afetas por essa euforia de mercado. Por exemplo, o Bitcoin bateu mais um recorde histórico, passando a valer US$ 62,7 bilhões.