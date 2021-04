Bruna Marquezine e Enzo Celulari posam em novas fotos juntos e Tatá Werneck faz piada: Pegou minha bunda

15/04/2021 | 10:10



Novas fotos de Bruna Marquezine e Enzo Celulari juntos em Fernando de Noronha foram divulgadas pelo fotógrafo Iaponã no Instagram. Um dia após o casal assumir o romance com um clique aos beijos, o profissional queridinho das celebridades que visitam o arquipélago surpreendeu os seguidores com fotos ainda mais românticas do casal, que aparecem em meio ao pôr do sol na praia.

Além de muitos comentários com elogios ao casal e, claro, à foto, Tatá Werneck apareceu para deixar uma mensagem bem-humorada.

A humorista não perdeu a chance de falar sobre o corpão de Bruna, que aparece de costas e só de biquíni no clique:

Caraca Bruna pegou minha bunda e nem devolveu. Vi que tinha sumido da gaveta . Descobri só pela foto, escreveu Tatá.