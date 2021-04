BoJ corta avaliação econômica de duas das nove regiões do Japão devido à covid-19

15/04/2021 | 09:47



O Banco do Japão (BoJ) cortou sua avaliação econômica de duas das nove regiões do país devido à covid-19. No chamado Relatório trimestral Sakur, publicado nesta quinta-feira (15), as regiões de Hokkaido e Tohoku ganharam perspectiva negativa em relação à edição anterior por problemas em vencer a pandemia.

"A economia permaneceu em uma situação severa devido ao impacto da covid-19, e tem se mantido mais ou menos estável", diz o texto sobre a região de Hokkaido. "A economia acelerou como uma tendência, mas o impacto do ressurgimento da covid-19 parece estar crescendo recentemente, principalmente no consumo de serviços", destaca o documento sobre Tohoku.

As demais regiões - Hokuriku, Kanto-Koshinetsu, Tokai, Kinki, Chugoku, Shikoku e Kyushu-Okinawa -, por sua vez, mantiveram perspectiva estável no relatório de hoje. "Indica que o ritmo de melhoria ou deterioração das condições econômicas não mudou em comparação com a avaliação anterior", explica o BoJ.