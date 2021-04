Merck cancela tratamentos para pacientes hospitalizados com covid-19

15/04/2021 | 09:12



A Merck e sua parceira Ridgeback Therapeutics anunciaram nesta quinta-feira que vão interromper testes clínicos de seu tratamento experimental para covid-19, após constatarem que o medicamento não ajudou pacientes hospitalizados.

A farmacêutica americana informou ainda que vai descontinuar um tratamento conhecido como MK-7110, também voltado a pacientes internados com covid-19, após a agência regulatória de medicamentos dos EUA, a FDA, exigir informações clínicas adicionais que adiariam o lançamento do produto para 2022.

A Merck e a Ridgeback vão se dedicar agora a testes em fase 3 do antiviral molnupiravir em pessoas infectadas com covid-19, mas não hospitalizadas, com planos de solicitar autorização para uso emergencial do tratamento no segundo semestre do ano.