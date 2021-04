5 mitos e verdades sobre cursos online para conhecer antes de apostar

Da Redação, com assessoria

15/04/2021



Muito mais que a educação básica sobre português, geografia, matemática e especializações para a área que deseja atuar no mercado de trabalho, o ato de aprender – e ensinar – não se limita à escola e à faculdade. Seja para descobrir um novo hobby, “matar” a curiosidade, ou, até mesmo, conhecer novas áreas ou formas para se atualizar sobre os assuntos do momento, os cursos online são uma boa alternativa para aqueles que acreditam que estudar deve ser uma constante para ampliar os horizontes.

A fim de dar uma força extra para quem ainda não conhece os benefícios que os cursos online podem trazer para o desenvolvimento pessoal, profissional e até mesmo cultural, Sergio Agudo, CEO da Curseria, comenta sobre o que é verdade ou não sobre o assunto. Confira!

Preciso ter conhecimento prévio no assunto antes de buscar cursos online

Mito. Ter embasamento sobre qualquer objeto de estudo ajuda a “pular” algumas etapas do aprendizado. Contudo, para ter conhecimento sobre qualquer que seja o assunto, é necessário antes estudar sobre ele. A grande vantagem dos cursos online é justamente a linguagem democrática, ensinando o básico para aqueles que ainda não conhecem o tema e retomando alguns pontos para os estudantes que já têm conhecimento. Muito mais do que ver uma ou duas vezes, revisitar os conteúdos também auxilia na fixação e maior compreensão.

Cursos online são mais flexíveis

Verdade. Diferentemente dos cursos de graduação e pós-graduação, por exemplo, que possuem datas e horários fixos por conta das aulas ao vivo (mesmo em tempos de EaD), os cursos online, em sua maioria, costumam ser gravados e disponibilizados em alguma plataforma. Assim, é mais fácil se organizar, uma vez que cada um estabelece a rotina que funciona melhor.

Não vou precisar fazer trabalhos e atividades em casa, como na faculdade

Mito. Ainda que o modelo seja mais flexível, as plataformas de cursos online não deixam de ser uma escola. O ato de estudar e absorver o conteúdo vem do princípio básico de sistematizar o que foi ensinado. A diferença é que, neste contexto, a atividade não vale uma nota para passar de ano. Aqui, ela atua como uma forma de estimular o cérebro e fazer com que o aprendizado valha a pena.

Posso me profissionalizar com os cursos online

Verdade. Hoje, muitos cursos online disponibilizam certificados que tornam o indivíduo apto para exercer determinada atividade. Além disso, podem servir como um complemento para quem já é graduado, pois contam com professores que são referência em seus mercados de atuação. Eles ensinam os principais desafios e “pulos do gato” na hora da prática.

O acesso aos conteúdos é limitado

Mito. Uma das grandes vantagens dos cursos online é a flexibilidade que os alunos têm para escolher os melhores dias e horários para estudar. Isso também se reflete no acesso ao conteúdo. Diferentemente do modelo tradicional de ensino, os estudantes podem assistir às aulas de onde e por qual dispositivo quiserem, além de ter sempre à mão os materiais de apoio para consultar.