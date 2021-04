Viúva de Chico Anysio afirma não ter nenhuma relação com os filhos do humorista: Advogado deles não permite

15/04/2021 | 09:10



Nove anos após a morte de Chico Anysio, Malda di Paula, viúva do humorista, concedeu uma entrevista ao programa A Noite é Nossa, da Record TV, e fez um apelo para retomar contato com os filhos dele.

Em meio à uma briga na justiça por causa da herança do artista, Malga revelou não ter contato com nenhum dos filhos de Chico:

- Não existe, com nenhum deles. O André, filho do coração, com ele eu falo pelo Whatsapp. Ele me responde, muito gentil. Mas com os outros não existe relação. Não é que eu não queira, eu estou indo atrás deles, estou implorando para conversar, mas eles não querem. E a desculpa delas é que o advogado não permite que eles conversem comigo. Eu adorava eles, não sei da parte deles, mas foi uma relação de respeito enquanto o Chico esteve vivo.

Chorando, ela implorou que os filhos de Chico voltem a conversar com ela:

- O Chico amava vocês tanto, vocês sabem que o Chico me amava e que este amor era verdadeiro. Eu o amei tanto, cuidei dele tanto, com tanto amor. Fiz tudo o que eu podia pelo pai de vocês. Por que a gente se afastou? Por causa de dinheiro, que coisa absurda, uma coisa que o Chico nunca foi apegado. Tem que conversar para concluir essa história e todo mundo ficar bem. É um apelo que eu faço, para sentar e conversar. Nove anos disso, não faz sentido.

E completou:

- Tudo estaria melhor se a família dele, se nós todos estivéssemos em harmonia. Eu gostaria que todos nós estivéssemos juntos. Acho que sem conversar, a gente nunca vai se entender. Eu quero muito falar com vocês. Nós passamos momentos tão lindos juntos.