Campus Party Brasil 2021: edição digital acontecerá em julho

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



15/04/2021 | 08:18



A Campus Party Brasil 2021 anunciou sua volta em uma versão digital planejada para atender os gostos e interesses do público brasileiro. O evento, que será gratuito, ocorrerá entre 22 e 24 julho. Os interessados já podem se inscrever neste link.

Demo Day e Hackaton

Com a promoção da BlackRocks, startup que incentiva empreendedores negros a acessar o ecossistema de inovação e tecnologia, o Demo Day pretende instigar os participantes a encontrar soluções rápidas e certeiras para problemáticas da área tech.

Na mesma pegada, as hackathons (famosas maratonas de tecnologia) também têm presença confirmada. A parceria com a plataforma Shawee vai trazer novos desafios e estimular soluções criativas para temas com foco em cidadania digital.

Line-up da Campus Party Brasil 2021

Para estimular debates profundos entre os participantes, a Campus Party Brasil 2021 contará com seis palcos divididos em diferentes temáticas. São eles: Reboot the World – Principal Latam; Work Life – Mercado de Trabalho e Economia; Green Deal – Energia Limpa e Meio Ambiente; Living Better – Saúde e Ciência; Joy of Life – Entretenimento e Cultura Digital; e New Horizons – Educação e Gov Tech.

Cada um dos painéis terá um line-up de peso como fio condutor. São nomes conhecidos e de relevância no mercado. A seguir, conheça alguns deles.

Maitê Lourenço

Psicóloga e fundadora da BlackRocks, que incentiva empreendedores negros a acessar o ecossistema de inovação, tecnologia e startup. É finalista do Startup Awards, categoria Impacto Social. Também é uma das mulheres inspiradoras da Think Olga e premiada pela Revista Veja no Prêmio Veja-se, categoria diversidade. Traz sua experiência de vida e trajetória profissional para inspirar jovens talentos nesta edição da Campus Party.

Eva Lazarin

CEO e fundadora da Benkyou, irá trazer ao palco virtual da Campus Party Brasil 2021 a discussão sobre a importância que o EAD Gamificado pode ganhar no pós-pandemia. Ela também irá conversar sobre o cenário que está sendo construído em relação ao ensino à distância e falará sobre a parceria de sua empresa junto à Campus Party.

Débora Garofalo

Coordenadora do Centro de Inovação da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, possui mais de 16 anos de experiência na rede pública de educação. Idealizou o trabalho de Robótica com Sucata, que ficou conhecido nacionalmente e internacionalmente e hoje é uma política pública do Estado. Participa da segunda edição digital da Campus Party para discorrer sobre os impactos das novas tecnologias na área de educação.

Luis Justo

CEO do Rock in Rio, irá falar sobre a recente popularização do NFT (um token criptográfico único, que, ao contrário do Bitcoin, não é intercambiável) e como essa nova modalidade de “pagamento” pode revolucionar a indústria fonográfica. Já tendo, inclusive, efeitos expressivos para marcas como NBA, que está utilizando a modalidade para trabalhar novas estratégias de marketing.

Ricardo Cappra

Chief Data Scientist do Cappra Lab, trabalhou ativamente durante a campanha presidencial de Barack Obama. Na Campus Party Brasil 2021, irá discutir dados, Big Data, seus impactos e o por qual motivo isso é um assunto para as massas e não deveria estar restrito somente à comunidade científica.

Caito Maia

Fundador da Chilli Beans, rede especializada em óculos e acessórios. Possui mais de 800 pontos de venda espalhados por Brasil, Colômbia, Peru e México. Em sua participação na Campus Party Brasil 2021, vai contar as origens, trajetória e estratégias de expansão da marca.

Dado Schneider

Doutor em Comunicação pela PUC- RS. Ao longo de sua carreira trabalhou em diversas agências de publicidade e foi o consultor de marketing da Claro que criou a marca. Em 2015, fez consultoria para a Virada Digital da Magazine Luiza, atuando como “Evangelista Digital”. Atualmente, ministra palestras sobre os temas mudança e Geração Z por todo o Brasil. Chega na edição digital da Campus Party para comprovar aos jovens talentos que a propaganda ainda é a “alma do negócio”, mesmo na área tecnológica.

Paco Ragageles

Fundador da Campus Party, iniciou a carreira na música como DJ para a Top 40 Radio e, mais tarde, coordenando um grupo de estações de rádio em toda a Espanha. Em 1997, juntamente com um grupo de amigos, criou o festival que posteriormente se tornou um dos maiores do no mundo.