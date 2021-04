Botafogo perde para ABC nos pênaltis e está fora da Copa do Brasil

15/04/2021 | 00:52



O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil 2021. Na noite desta quarta-feira, o time carioca sofreu demais para empatar com o ABC por 1 a 1 no tempo normal, mas perdeu nos pênaltis por 4 a 1, em duelo disputado no estádio Frasqueirão, em Natal, pela segunda fase da Copa do Brasil.

O time carioca perdia até os 57 minutos do segundo tempo, quando Gilvan deixou tudo igual em cabeceio e forçou as penalidades. Nos pênaltis, o ABC converteu seus quatro pênaltis, enquanto o Botafogo desperdiçou com Cesinha e Marcinho e acabou perdendo por 4 a 1.

Novamente o time de Marcelo Chamusca não teve repertório, sobretudo os homens de meio-campo e ataque. Durante os 90 minutos o time não conseguiu ser efetivo com a bola nos pés e pouco fez para assustar o goleiro do time potiguar.

O problema é que a falta de regularidade dentro de campo compromete a parte financeira do clube, que deixou de auferir premiação de R$ 1,7 milhão pela classificação à terceira fase. Ademais, no Campeonato Carioca o time também já está praticamente fora das semifinais, restando ao Botafogo mirar suas atenções à Série B do Brasileiro e ao sonho de voltar à elite nacional em 2022.

Situação oposta à do ABC, time da Série D do Campeonato Brasileiro que garantiu R$ 1,7 milhão pela classificação e que já acumula R$ 2,935 milhões em premiação na competição. O time agora aguardará sorteio da CBF para conhecer seu próximo adversário.

O ABC fez valer a competência no campo ofensivo para abrir o placar e levar a vitória parcial para o intervalo. Logo aos dez minutos, Maycon Douglas ganhou dividida e finalizou com a perna esquerda no canto direito de Douglas Borges, que não conseguiu fazer a defesa.

Precisando ao menos do empate para manter viva as chances de classificação, não restou alternativa ao Botafogo senão atacar o time potiguar. E os cariocas criaram oportunidades, uma delas em cabeceio de Matheus Nascimento aos 17 minutos e depois em finalização de Matheus Frizzo aos 40.

No segundo tempo a falta de qualidade nas finalizações ficou ainda mais evidente e comprometeu. Aos 25 minutos, Marcinho chutou forte e o goleiro Welligton defendeu. No rebote, Warley chutou em cima do goleiro, que fez uma espécie de milagre.

Na base do sufoco, o time carioca esboçou pressão no final da partida e empatou o confronto aos 57 minutos, quando Gilvan aproveitou cobrança de escanteio e balançou as redes de cabeça, forçando as penalidades.

FICHA TÉCNICA

ABC-RN 1 X 1 BOTAFOGO-RJ

ABC - Welligton; Netinho, Héliton, Vinícius Leandro e Victor Lindenberg; Vinicius Paulista (Allef), Diego Valderrama (Marcílio), Janderson e Alan Pedro (Juninho Quixadá); Maycon Douglas (William Anicete) e Vitinho (Marcos Antônio). Técnico: Sílvio Criciúma.

BOTAFOGO-RJ - Douglas Borges; Jonathan, Kanu, Gilvan e Rafael Carioca (Paulo Victor); Luiz Otávio (Warley), Matheus Frizzo (Cesinha), Ricardinho, Felipe Ferreira e Marco Antônio (Marcinho); Matheus Nascimento (Gabriel). Técnico: Marcelo Chamusca.

GOLS - Maycon Douglas aos 10 minutos do primeiro tempo e Gilvan aos 57 do segundo.

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

CARTÕES AMARELOS - Marcílio (ABC); Matheus Frizzo (Botafogo).

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).