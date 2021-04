EUA vão anunciar sanções contra a Rússia e expulsão de diplomatas do país

15/04/2021 | 00:48



O governo dos Estados Unidos vai impor uma série de medidas retaliatórias à Rússia nesta quinta-feira, 15, em resposta à suposta intervenção de Moscou nas eleições americanas, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

Por meio de uma nova ordem executiva, a medida vai proibir instituições financeiras dos EUA de comprarem diretamente novos títulos do banco central, do ministério da Fazenda e do fundo soberano da Rússia a partir de 14 de junho.

Entre outras medidas, dez diplomatas russos serão expulsos, segundo as fontes. As sanções serão impostas devido aos ataques cibernéticos russos e à invasão da Crimeia pelo país.

O serviço de inteligência russo será oficialmente acusado de realizar um ataque hacker a sistemas do governo e de empresas dos EUA. Coletivamente, as ações visam a punir Moscou e a dissuadir novos ataques por parte do Kremlin.