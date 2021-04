Ponto para a saúde

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 23:59



O ginásio principal do Complexo Pedro Dell’Antonia, em Santo André, foi palco de emocionantes disputas. Por lá desfilaram craques do basquete, do vôlei e de tantas outras modalidades. O tradicional espaço esportivo proporcionou momentos de alegria e de tristeza. Lágrimas foram derramadas nas derrotas e também nas vitórias improváveis. Personagens tornaram-se consagrados, entre os quais a dedicada Laís Elena, jogadora, treinadora e descobridora de incontáveis talentos, e que hoje empresta seu nome para a arena.

Há exato um ano o Dell’Antonia cumpre uma das missões mais nobres. Em 15 de abril de 2020 foi aberto o hospital de campanha destinado a receber pacientes infectados pela Covid-19. Desde então, 7.406 pessoas deixaram o local recuperadas da doença. Gente que, graças à atuação da dedicada equipe que lá trabalha, ganhou sobrevida.

Com 190 leitos, sendo 30 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), o hospital de campanha tem feito a diferença e se constituiu em importante ponto de apoio para o tratamento daqueles que acabaram se contaminando com o novo coronavírus.

O esforço de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde mereceu destaque deste Diário em série de reportagens e documentário em vídeo que retratou a dura realidade de combater essa doença, que já ceifou 6.220 vidas no Grande ABC e que continua a fazer vítimas.

A produção jornalística teve também a missão de jogar luz sobre a dura batalha travada todos os dias para que mais cidadãos andreenses possam ser aplaudidos ao saírem pelos portões depois de superar os traumas causados por um vírus cada vez mais letal e serem recepcionados pelos familiares.

Serviu também para revelar que no interior daquele espaço existe um time competente, que não aceita a derrota e que merece todas as homenagens. Situação bem diferente daquela que os negacionistas, muitas vezes com um celular na mão e com pouca coisa na cabeça, tentam, em vão, apontar.