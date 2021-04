União autoriza R$ 20 mi em financiamento a Sto.André

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



15/04/2021 | 00:00



é, chefiada por Paulo Serra (PSDB), obteve autorização do governo federal para contratar linha de crédito, no volume de até R$ 20 milhões, junto à Caixa, que irá possibilitar ao município custear ações na área de obras e de infraestrutura. Os recursos em análise podem ser liberados por meio do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

O anúncio ocorreu em visita do deputado federal Eli Corrêa Filho (DEM), no gabinete do prefeito, ao lado do líder do governo na Câmara, Professor Jobert Minhoca (PSDB). Minhoca sustentou que a liberação do repasse financeiro foi intermediada pelo democrata. “Estávamos esperando a Caixa repassar desde o ano passado, mas o processo foi interrompido por conta das eleições. Então, decidi pedir auxílio do deputado Eli Corrêa, que conseguiu destravar (a autorização) com o (ministro da Economia) Paulo Guedes”, pontuou o parlamentar.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Paulo Serra aparece comemorando a liberação. “Estamos hoje (ontem) com excelente visita com um amigo, o nosso deputado federal Eli Corrêa Filho, que nos ajudou muito com o financiamento de infraestrutura do Finisa em Brasília, através do mandato do nosso líder de governo, vereador Minhoca. Esse importante recurso que vai nos ajudar a finalizar muitas obras que estão em andamento na cidade”, disse o prefeito. “Quero deixar meu gabinete à disposição da cidade para que Santo André tenha voz em Brasília”, completou Eli Corrêa.

De acordo com Minhoca, os recursos serão destinados para custeio de projetos e a equipamentos que, inclusive, já teriam sido encaminhados pela gestão Paulo Serra, como novas viaturas para a GCM (Guarda Civil Municipal). A verba também deve servir, segundo o vereador, para a compra de diversos equipamentos à Secretaria de Obras, a exemplo de caminhões, vans, veículos de passeio, triturador de resíduos da construção civil e escavadeira hidráulica, e para a conclusão das obras de hospital na Vila Luzita. “Se não fosse o deputado Eli Corrêa, não ia destravar (o recurso). Por meio do nosso relacionamento, o deputado fez a ponte (com a União) e conseguiu ajudar a liberar a verba”, frisou Minhoca.