Proposta solicita conselho no Consórcio

Fabio Martins



15/04/2021 | 04:32



Requerimento aprovado na Câmara de São Bernardo pede participação de vereadores da região no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A proposta, de autoria do governista Julinho Fuzari (DEM), solicita que a casa oficialize iniciativa à presidência da entidade, função exercida pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). O democrata questiona se o Consórcio pode integrar um representante de cada Poder Legislativo das sete cidades, além da indagar sobre a possibilidade de criação de conselho formado por parlamentares. Fato é que já houve, contudo, movimentação neste sentido em outras legislaturas, com reuniões semanais, registradas pelo Diário, mas que esvaziaram por falta de assiduidade e avanço das discussões. Apesar deste cenário, o Consórcio buscou amarrar apoio político dos vereadores no começo deste ano. O secretário executivo do órgão, Acácio Miranda, teve reunião com os presidentes dos legislativos para aplacar de vez ameaça de novas desfiliações de municípios e ampliar a participação na prática. Existe estudo para instalação de grupo técnico legislativo, de caráter consultivo, a exemplo do que ocorre com universidades.

Internada

A vereadora Lilian Cabrera (PT), de Diadema, foi entubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital NotreCare ABC, em São Bernardo, em decorrência da Covid-19. Na semana passada, parte da família de Lilian foi contaminada pelo coronavírus. Mãe da parlamentar, Clarice do Patrocínio da Silva, 73 anos, morreu devido a complicações da Covid duas semanas depois de tomar a primeira dose da vacina. Parlamentares próximos a Lilian relataram que desde a semana passada o estado de saúde dela é estável, mas que nos últimos dias os médicos entenderam que deveriam entubá-la por conta do baixo nível de saturação (oxigênio no sangue).

Linha 2-Rosa

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, chefiada por Alexandre Baldy, respondeu questionamentos firmados pelo deputado estadual Coronel Nishikawa (PSL) sobre o andamento do projeto da Linha 20-Rosa, do Metrô, que deve ligar Santo André à Lapa. No documento, subscrito por Renato Palma, diretor-presidente em exercício, a pasta atesta a assinatura do contrato com o Consórcio GPO-Geocompany-Geotec, referente a trabalhos técnicos de engenharia e geologia – são 32 meses de execução. “Segundo a instituição, no presente momento, já se encontra emitida a primeira ordem de serviço e os trabalhos em desenvolvimento”, destaca a nota. Não há informações, no entanto, sobre previsão de custo das obras e estimativa de implantação.

Fura-fila da vacina

Em segunda votação, a Câmara de Santo André deu crivo favorável a projeto de lei que estabelece multa a quem furar fila da vacinação contra a Covid-19 na cidade. Se a proposta, assinada pelo vereador Eduardo Leite (PT), for sancionada, a pessoa que cometer a infração será autuada em R$ 150 mil. “Quem tira vantagens em detrimento da vida do outro tem um gesto antiético, egoísta e merece punições severas. Nosso objetivo com este projeto é coibir essa má conduta e salvar vidas”, pontua o petista, que teve apoio dos demais edis na condução da matéria. Emenda elevou o valor da punição. Inicialmente, o texto abrangia multa de R$ 10 mil a quem fosse flagrado desrespeitando a fila.

AVC

Vereador de Santo André de primeiro mandato, Samuel Dias (PDT) sofreu AVC (Acidente Vascular Cerebral) ontem, no começo da noite, e teve que ser levado às pressas para o CHM (Centro Hospitalar Municipal). O pedetista passará por reavaliação médica depois de procedimento cirúrgico. A suspeita é a de que Samuel, que é cadeirante, teve o tipo hemorrágico, causado por rompimento de um vaso intracraniano. “Lamentamos o ocorrido, e estamos na torcida pela pronta recuperação do vereador”, reconheceu o presidente do Legislativo andreense, Pedrinho Botaro (PSDB). Dirigente do Flamenguinho – clube de várzea da cidade –, Samuel, 55 anos, recebeu 2.635 votos no ano passado.