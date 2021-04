São Caetano perde em casa para o Novorizontino

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 22:06



O São Caetano perdeu mais uma no Paulistão. Ontem à noite, no Anacleto Campanella, o Azulão apostou em novo esquema tático, realizou alterações na escalação, mas voltou a apresentar falhas e acabou derrotado pelo Novorizontino por 2 a 0. O resultado não só mantém a equipe do Grande ABC na lanterna geral da competição e do Grupo D, com apenas um ponto em 18 disputados, como coloca ainda mais pressão sobre o técnico Wilson Júnior. Do outro lado, o time do Interior chegou aos oito pontos, subindo para a terceira colocação do Grupo C.

Passada a primeira metade da competição, esperava-se que o São Caetano apresentasse evolução. Wilson Júnior até tentou implementar um novo modelo tático, com a equipe escalada no 3-5-2. O atacante Guilherme Pira foi improvisado na ala direita, enquanto Fernando Júnior voltou ao time pelo lado esquerdo. Porém, o Novorizontino foi superior quase o tempo todo.

Na primeira etapa, cada time teve uma boa chance de abrir o placar. Pelo time do Interior, Cléo Silva exigiu grande defesa de Luiz em cabeçada à queima roupa. Do outro lado, também em jogada aérea, Daciel parou em intervenção do goleiro Giovanni.

Já no segundo tempo, quando o São Caetano começou a sair para o jogo, sofreu o primeiro gol. Aos sete, Danielzinho apareceu pelas costas da zaga para completar cruzamento de Cléo Silva: 1 a 0. O Azulão respondeu com uma bola no travessão de Neto. Luizinho e Fernando Júnior também tentaram, mas erraram. No fim, o segundo golpe: após cobrança de escanteio, Bruno Aguiar decretou a vitória do time visitante.

"O São Caetano está vivendo a reconstrução. Querendo ou não, o clube dentro do cenário brasileiro perdeu a credibilidade por questões financeiras. Muitas questões negativas atrapalham bastante. Agora é fazer essa reconstrução, não está sendo fácil e sem conseguir vencer, complica bastante. Gostei da equipe hoje, mas em detalhes sofreu os gols. Para quem está de fora é fácil criticar, mas quem está aqui dentro sabe o trabalho que está sendo feito. Temos que pensar no São Bento e cada jogo agora é uma final", afirmou o goleiro Luiz ao SporTV após o jogo.