Vereador andreense Samuel Dias sofre AVC

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 20:47



Vereador de Santo André de primeiro mandato, Samuel Dias (PDT) sofreu AVC (Acidente Vascular Cerebral) hoje, no começo da noite, e teve que ser levado às pressas para o CHM (Centro Hospitalar Municipal). O pedetista irá passar por reavaliação médica depois de procedimento cirúrgico. De acordo com informações, a suspeita é de que Samuel, que é cadeirante, teve o tipo hemorrágico, causado por rompimento de vaso intracraniano. O quadro de saúde é considerado instável.

“Lamentamos o ocorrido, e estamos na torcida pela pronta recuperação do vereador”, reconheceu o presidente do Legislativo andreense, Pedrinho Botaro (PSDB). Dirigente do Flamenguinho - clube de várzea da cidade -, Samuel, 55 anos, venceu logo em sua estreia nas urnas por vaga à Câmara. Computou 2.635 votos no ano passado, assegurando o posto, o que desbancou o então vereador e correligionário Zezão Mendes, hoje adjunto na Secretaria municipal da Pessoa com Deficiência. Samuel é o único parlamentar do PDT na casa.