COB anuncia novo patrocinador e licenciamento de roupas para público em geral

14/04/2021 | 19:20



No embalo da Olimpíada de Tóquio, marcada para o fim de julho, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou nesta quarta-feira mais um patrocinador, o quinto somente neste ano. A entidade fechou acordo com a Riachuelo para a fabricação dos uniformes casuais que os atletas brasileiros vestirão na capital japonesa.

O acordo com a varejista de moda terá duração ao longo do próximo ciclo olímpico, passando pelos Jogos de Paris-2024, até 31 de dezembro do mesmo ano. O patrocínio consiste no pagamento em dinheiro de valor não revelado pelo COB e também no fornecimento dos uniformes casuais aos atletas do Time Brasil.

Com fabricação própria, a Riachuelo desenvolveu uma linha de uniformes masculino e feminino, que terá as atletas Flávia Saraiva, da ginástica, e Silvana Lima, do surfe, como "embaixadoras". "Ter empresas nacionais do porte da Riachuelo apoiando o esporte olímpico do Brasil é muito importante. Juntos, vamos mostrar a qualidade do nosso país mundo afora", disse o presidente do COB, Paulo Wanderley Teixeira.

Esta linha casual, com a marca do Time Brasil, poderá ser adquirida a partir de 1º de junho pelos torcedores brasileiros. Isso porque o COB licenciou estes uniformes para serem comercializados pela própria varejista de forma online. Serão camisetas, pólos e jaquetas na coleção masculina e infantil e camisetas e jaquetas na linha feminina. As vendas vão gerar royalties para o comitê olímpico - as partes não revelam a estimativa de valores.

Desta forma, o COB espera se aproximar da torcida justamente numa edição incomum dos Jogos Olímpicos, em que os fãs brasileiros não poderão acompanhar as disputas in logo - a organização da Olimpíada vetou a presença de torcedores estrangeiros no Japão em razão da pandemia.

"Através da capilaridade da Riachuelo em território nacional, expandiremos nosso contato com diversos públicos, levando o esporte olímpico do Brasil ainda mais longe para inspirar mais e mais pessoas", afirma Manoela Penna, diretora de comunicação e marketing do COB.

Trata-se do quinto patrocínio fechado pelo COB em 2021. Antes, acertou com a TIM, Prevent Sports, Persono e Boali. Com a Riachuelo, a entidade alcança a marca de 12 apoiadores entre "patrocinadores oficiais", "apoiadores oficiais", "parceiros oficiais" e "fornecedores oficiais", segundo as categorias definidas pela entidade esportiva. A maior parte tem acordo de fornecimento de materiais e permutas, sem pagamento direto de dinheiro.