Santo André vai fazer sete jogos em intervalo de 19 dias

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 18:16



O Santo André foi informado pela Federação Paulista de Futebol que terá verdadeira maratona para cumprir pela Série A-1 do Estadual, após a paralisação de quase um mês da competição em razão do agravamento da pandemia da Covid. Desta maneira, entre 20 de abril e 9 de maio, o Ramalhão entrará em campo sete vezes, média inferior a uma partida a cada três dias.

No dia 20, o Santo André visitará o Novorizontino. Dia 23, vai ao Morumbi enfrentar o São Paulo. No dia 26, recebe o Guarani. Dia 29, viaja a Araraquara para encarar a Ferroviária. Dias 2 e 6 tem duas partidas como mandante, respectivamente diante de Palmeiras e Mirassol. Por fim, dia 9, mede forças com o Ituano, fora.

Desde esta quarta-feira (14) toda a delegação andreense está hospedada no Hotel Fazenda Vista Linda, em Vargem, local onde já ficou outras vezes. Em um primeiro momento, serão dez dias isolados no local, saindo apenas para os jogos e regressando.