Vereadora de Diadema, Lilian Cabrera é entubada na UTI com Covid

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 17:30



A vereadora Lilian Cabrera (PT), de Diadema, foi entubada na UTI do Hospital NotreCare ABC, em São Bernardo, em decorrência da Covid-19. O marido da petista, Odair Cabrera, também testou positivo para a doença, mas segundo amigos estaria em casa se recuperando.

Na semana passada, parte da família de Lilian foi contaminada pelo coronavírus. Mãe da parlamentar, Clarice do Patrocínio da Silva, 73 anos, morreu em decorrência da Covid cerca de duas semanas depois de tomar a primeira dose da vacina.

Parlamentares próximos a Lilian relataram que desde a semana passada o estado de saúde dela é estável, mas que nos últimos dias os médicos entenderam que deveriam entubá-la por conta do baixo nível de saturação (oxigênio no sangue). “Apesar de todos os exames laboratoriais estarem bons, mas em função da baixa saturação e do uso limite de oxigênio, a equipe médica decidiu pela entubação, o que, segundo eles, dará uma condição melhor de recuperação sem danos aos pulmões”, informou a assessoria de Lilian, por meio de nota.

O Diário apurou que, além de Lilian, outro vereador de Diadema também testou positivo para a Covid: Dequinha Potência (PSD). O pessedista passa bem e segue em isolamento em casa.

Assim como em outros legislativos da região, as sessões na Câmara de Diadema estão ocorrendo de forma retoma para evitar a proliferação pelo coronavírus. Colegas de parlamento e correligionários publicaram mensagens de apoio e de solidariedade à parlamentar nas redes sociais. Ela é a única mulher entre os 21 vereadores.