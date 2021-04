Obituário - 15 de abril de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



15/04/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Juventino do Espírito Santo, 95. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Hermelinda Del Rey, 94. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Centro de Santo André. Dia 11. Memorial Planalto.

Josias Francisco da Silva, 94. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no Jardim Cotiana, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Carlos de Godoy, 88. Natural de Santo André. Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Carlos Eduardo Camacho, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 11, no hospital de campanha UFABC. Crematório Bosque da Paz, em Vargem Grande Paulista (São Paulo.

Valdevina Agostinho Florindo, 77. Natural de São Caetano. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nereide Longatti da Silva, 75. Natural de Elias Fausto (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 11, no hospital de campanha UFABC.

Benedito Carlos Leme, 72. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Memorial Phoenix.

Dalva Santos da Silva, 72. Natural de Caatiba (Bahia). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Aremiço Soares Luz, 70. Natural de Canindé (Ceará). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Aparecido Lheti Perez, 67. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Creuza Vieira dos Santos, 66. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

José Décio Borges de Oliveira, 66. Natural de Cícero Dantas (Bahia). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Dionete Lazarini Moreira, 64. Natural de Colombo (Paraná). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 11, em Santo André. Cemitério do Abapan, em Castro (Paraná).

Devanir de Souza, 63. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Alfredo Gonçalves de Souza, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bueno, em São Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Hilda Arruda Castro, 63. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no Jardim Cardoso Franco, em são Paulo, Capital. Dia 11, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Waldemar Cazaroti, 59. Natural de Porecatu (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Lojista. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Josias Pereira dos Santos, 59. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia na Vila Lúcia, em Poá (São Paulo. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Poá.

Joacir Borges de Oliveira, 58. Natural de Oeiras (Piauí). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Autônomo. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Laudecyr Calni, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Metalúrgico. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Valquiria Maciel de Toledo da Silva, 52. Natural de Palmital (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Lúcia Helena Hygino, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Empresária. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Selma Miranda, 49. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Wellington Luiz Procópio, 41. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Auxiliar de serviços gerais. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mary Helen Michelon Rodrigues, 38. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Balconista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Eduardo da Silva, 35. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Cristiana, em Santo André. Marceneiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emily dos Santos Laurindo, 18. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Rina, em Santo André. Estudante. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Sara Estela Santia, 93. Natural da Argentina. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Benedita Alves de Freitas, 91. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Maria Aparecida Munin dos Santos, 89. Natural de Nuporanga (São Paulo). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Vicente Sabino, 86. Natural de Itamonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Vera Cruz, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Ilda Santos Oliveira, 85. Natural de Cerqueira César (São Paulo). Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Helena Brandão dos Santos, 83. Natural de Carrapichel (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Iraci Menegati, 79. Natural de Indiana (São Paulo). Residia na Vila Mimosa, em Campinas (São Paulo). Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Gonzaga de Oliveira, 78. Natural de Itaiba (Pernambuco). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Arcelino Jovino dos Santos, 78. Natural do Estado da Bahia. Residia na Vila Santa Luzia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Luiz Manoel dos Santos, 76. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Aloísio dos Santos, 75. Natural de Propriá (Ceará). Residia no Jardim Monte Sião, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Waldemir Siqueira, 75. Natural de Jacareí (São Paulo). Residia no bairro dos Finco, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 9. Crematório Primavera.

Hilário Sampaio Peixoto, 74. Natural de Santa Teresinha (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Elizeu dos Santos, 74. Natural de Tanabi (São Paulo). Residia na Vila Rosa, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Planalto.

Anael Lopes Evangelista, 72. Natural de Remanso (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Maria das Dores, 69. Natural do Alto do Rio Doce (Minas Gerais). Residia no Parque Estoril, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Maria Helena Silva de Fraia, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro da Mooca, em São Paulo, Capital. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Luiz Amaro da Silva, 68. Natural de Paulista (Pernambuco). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Autônomo. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Marcos Antonio Gomes, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 10, em São Bernardo. Cemitério da Saudade.



Vera Lúcia Contreras Lopes, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Roberto Martins Siqueira, 63. Natural de Joanópolis (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Alberto Lopes, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Bernardo. Dia 11, em Santo André. Jardim da Colina.

Simone do Nascimento Tavares, 38. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Chefe de cozinha. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz, em Diadema.

Thamara Cristina da Silveira Monteiro, 29. Natural de Santo André. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Professora. Dia 11, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Francisca de Assis Fernandes, 93. Natural de São Caetano. Residia no Centro de São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Wilma Redondo Esteves, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Tuyoshi Fumoto, 86. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 11. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Oslo Freire da Costa, 59. Natural de Poções (Bahia). Residia no Centro de São Caetano. Dia 11. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

Maria Clara de Souza, 94. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Jaime Avanso, 92. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Mitio Yamamoto, 78. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Joel Augusto Barboza, 67. Natural de Canaã (Minas Gerais). Residia no Jardim Apurá, em São Paulo, Capital. Dia 11. Vale da Paz.

Naide Guerra Prado, 65. Natural de Jaguarari (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Andréa Rodrigues de Castro, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clara. Dia 11. Cemitério Municipal.



Isolina Maria Fontenele, 37. Natural de Piracuruca (Piauí). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Mônica Ferreira da Silva Martins, 34. Natural de Diadema. Residia no Jardim Mambae. Dia 11. Cemitério Municipal.



M A U Á

Josefa Amélia da Conceição, 79. Natural de Macaparana (Pernambuco). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Durvalina Apparecida Segur, 79. Natural de Santa Branca (Sã Paulo). Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Zilda dos Anjos Lima, 73. Natural de Una (Bahia). Residia no Jardim São Gabriel, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Marlene Antonucci, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Matriz, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Alzira da Conceição Dias Monteiro Rosa, 71. Natural de Portugal. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 11. Cemitério de Vila Vitória.

João Modesto, 70. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Heleno Freire dos Santos, 69. Natural de Flores (Pernambuco). Residia no Jardim Primavera, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Nadir dos Santos Negrini, 69. Natural de Piratininga (São Paulo). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Eliete Leite de Jesus, 67. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Aparecida de Oliveira Felipe, 65. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Jardim Rosina, em Mau´. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Ana Maria Marcondes Ribeiro Alves, 63. Natural de Santo Antonio do Jardim (São Paulo). Residia no Parque Alvorada, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Antonio Luciano Sales, 52. Natural de Crateús (Ceará). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Valter Araujo de Lima, 48. Natural de Mauá. Residia na Vila Vitória, em Mauá. Policial militar. Dia 12. Cemitério Santa Lídia, onde foi saudado pelos colegas de corporação quando do sepultamento.



RIBEIRÃO PIRES

Jovenita de Oliveira Silva, 88. Natural de Porto Real do Colégio (Alagoas). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 11. Cemitério São José.

Orozino Ribeiro, 78. Natural de Nanuque (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 10. Cemitério São José.

Francisco Pereira da Cruz, 66. Natural de Serra Telhada (Pernambuco). Residia na Vila Bocaina, em Ribeirão Pires. Dia 9. Vale dos Pinheirais.