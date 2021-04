Santo André ficará dez dias isolado em Vargem

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 15:16



O Santo André seguiu as orientações do novo protocolo da FPF (Federação Paulista de Futebol) para o regresso da Série A-1 e seguiu viagem nesta quarta-feira (14) para manter o isolamento da delegação mais uma vez na cidade de Vargem (SP), na divisa com Minas Gerais, onde ficará hospedado - treinando, se alimentando e repousando - por dez dias. Por ora, o Ramalhão ainda não tem confirmadas as próximas partidas pela competição. O último jogo foi o empate sem gols com o São Bento, na noite de terça (13), no Estádio do Canindé.

De acordo com o presidente ramalhino Sidney Riquetto, o clube fechou um contrato inicial com o Hotel Fazenda Vista Linda, onde a delegação já ficou hospedada outras vezes. O local conta com acomodações, campo de futebol, academia, refeitório, espaço para reuniões, parque aquático e muito mais. "Por enquanto, temos um contrato de dez dias, com possibilidade de renovação", explicou o mandatário.