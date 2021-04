CEO admite negociação de Walter 'Bolacha' com o São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021



O São Caetano marcou na goleada sofrida para o São Paulo, sábado, no Morumbi, por 5 a 1, seu primeiro gol no Campeonato Paulista. E na tentativa de qualificar o setor ofensivo, a diretoria está em tratativas para trazer o atacante Walter ''Bolacha'', que recentemente deixou o Vitória-BA. Ídolo da torcida do Goiás, clube pelo qual fez 98 jogos e marcou 48 gols, defendeu ainda Internacional-RS, Porto-POR, Cruzeiro-MG, Fluminense-RJ, Athletico-PR, Atlético-GO, Paysandu-PA e CSA-AL.

"Estamos avançando bem com o Walter", disse brevemente o CEO do Azulão, Márcio Granada, que esclareceu ainda a negociação com outro veterano, o lateral-direito Léo Moura. "Ele vai ajudar extracampo, com jogadores", disse o dirigente.

Granada revelou ainda que além de buscar outras peças no mercado para encorpar o time, a diretoria está acertando amistosos do São Caetano no Oriente Médio. "Serão cinco jogos no mundo árabe após o término do Campeonato Paulista", contou.

O Azulão entra em campo na noite desta quarta-feira (14) para seu sexto compromisso no Campeonato Paulista, às 20h, contra o Novorizontino, no Estádio Anacleto Campanella.