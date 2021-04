Alexandre Correa faz doação para ONG que ajuda crianças em tratamento de câncer e ganha apoio de Ana Hickmann: Meu herói

14/04/2021 | 15:11



Nessa quarta-feira, dia 14, Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, praticou uma boa ação! Ele visitou a ONG AHPAS [Associação Helena Piccardi de Andrade Silva] que oferece acesso ao tratamento oncológico a crianças e adolescentes com câncer e em situação de vulnerabilidade social na cidade de São Paulo. No Instagram, ele publicou uma foto em que aparece ao lado de uma criança e explicou que quis pessoalmente entregar uma doação:

Hoje eu tive o prazer de conhecer a @ahpas_org, uma ONG que garante o acesso ao tratamento oncológico para crianças e adolescentes com câncer por meio do serviço de transporte e apoio sociofamiliar gratuitos, prezando pela integralidade do tratamento do câncer infantojuvenil e, consequentemente, melhorando a qualidade de vida dos jovens em tratamento. Eu fui pessoalmente entregar a minha doação em parceria com a @silvercleanoficial com o intuito de proteger essas crianças nesse momento pandêmico.

Em seguida, ele, que relembrou a própria luta contra o câncer, fala sobre a menina da foto:

Para completar o meu dia e me encher de amor e esperança, conheci a pequena Amanda, de apenas oito anos. Essa linda menina é paciente oncológica renal e mora em São Miguel, zona leste de São Paulo. Ela precisa do transporte fornecido pela @ahpas_org para chegar até o @instagraacc onde faz o tratamento. Há poucos meses, eu lutava contra o câncer. Hoje, quero lutar por essas pessoas! Eu tenho suporte, mas elas não. Essa foi apenas a primeira campanha de muitas que eu pretendo fazer em prol aos pacientes oncológicos.

Ana apareceu nos comentários para demonstrar seu orgulho pelo marido:

Hoje você deu o primeiro passo para grandes coisas! Você é o meu herói!

No Instagram oficial, a AHPAS repostou a foto e agradeceu o carinho de Alexandre:

Hoje tivemos uma visita incrível, o Alexandre Correa veio conhecer a AHPAS e fazer sua doação em parceria com a @silvercleanoficial. E em um momento inesquecível, ele aproveitou para conhecer a nossa pequena Amanda, de oito anos, paciente oncológica renal e que mora em São Miguel, zona leste de São Paulo. Ficamos contentes e agradecemos por todo carinho, acreditamos que esse suporte é um dos pilares para que possamos seguir nosso caminho lutando por todos que precisam de ajuda. Novamente, muito obrigada, @alewin71.

Eu que agradeço!, respondeu o empresário.