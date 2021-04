Ludmilla é intimada na Justiça para esclarecer detalhes de clipe gravado em comunidade no Rio de Janeiro

14/04/2021 | 15:11



Eita! Ludmilla está sendo intimada na Justiça. Segundo informações do colunista Ancelmo Gois, a juíza Admara Schneider, da 40ª Vara Cível do Rio de Janeiro mandou intimar a funkeira para que ela esclareça detalhes sobre o clipe de Rainha da Favela que foi gravado na comunidade da Rocinha.

No registro, aparece a imagem de uma senhora, chamada Maria das Neves, sem a autorização dela ou de seus familiares.

Maria das Neves pede a exclusão de sua imagem do vídeo sob pena de multa diária de cinco mil reais. Ela afirma que se sentiu ofendida, pois nem ela e nem sua família se coadunam com as mensagens do funk nem com o comportamento das mulheres participantes do videoclipe.

Lembrando que, além de Ludmilla, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda também aparecem no vídeo.