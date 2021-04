Justin Bieber diz que foi difícil o primeiro ano de casamento com Hailey Bieber: - Havia apenas falta de confiança

14/04/2021 | 15:10



Justin Bieber abriu o coração em entrevista para a revista GQ! O cantor deu alguns detalhes sobre o casamento com Hailey Bieber e ainda disparou que sempre teve vocação para casar:

- Senti que essa era a minha vocação. Apenas para se casar e ter filhos e fazer tudo isso. Não neste segundo, mas eventualmente iremos [ter filhos].

Justin revelou que o primeiro ano de casamento com Hailey não foi fácil:

- O primeiro ano de casamento foi muito difícil porque havia muito, voltando ao assunto do trauma. Havia apenas falta de confiança. Havia todas essas coisas que você não quer admitir para a pessoa com quem está, porque é assustador. Você não quer assustá-los dizendo: Estou com medo.

Entretanto, para o cantor, agora eles vivem ótimos momentos juntos:

- Estamos apenas criando esses momentos para nós como um casal, como uma família, que estamos construindo essas memórias. E é lindo termos isso pela frente. Antes, eu não tinha isso pela frente na minha vida. Minha vida doméstica era instável. Tipo, minha vida doméstica não existia. Eu não tinha um outro significativo. Eu não tinha ninguém para amar. Eu não tinha em quem servir. Mas agora eu tenho isso.

Justin ainda comentou sobre as dificuldades que enfrentou em relação ao uso de drogas:

- Eu estava cercado por muitas pessoas, e todos nós estávamos apenas escapando da nossa vida real. Acho que simplesmente não estávamos vivendo na realidade. Acho que provavelmente teria resultado apenas em muitas drogas, para ser honesto.

Ele conta de uma situação em que os seus seguranças entravam no quarto à noite para ver se ele estava vivo:

- Foi como se eu tivesse todo esse sucesso e ainda assim, estou triste e estou com dor. E ainda tenho esses problemas não resolvidos. E eu pensei que todo o sucesso iria tornar tudo bom. E então, para mim, as drogas eram um agente entorpecente para continuar a passar. Eu simplesmente perdi o controle da minha visão para a minha carreira. Existem todas essas opiniões. E nesta indústria, você tem pessoas que infelizmente se aproveitam das inseguranças das pessoas e usam isso em seu benefício. E então, quando isso acontece, obviamente você fica com raiva. E então você é esse jovem zangado que tinha grandes sonhos, e então o mundo simplesmente te irrita e te transforma nessa pessoa que você não quer ser. E então você acorda um dia e seus relacionamentos estão ferrados e você está infeliz e tem todo esse sucesso no mundo, mas você fica tipo: Bem, de que vale isso se eu ainda estou me sentindo vazio por dentro?