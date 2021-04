Em Santo André, Hospital de Campanha Pedro Dell'Antonia completa um ano

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021



O primeiro hospital de campanha instalado em Santo André completa amanhã (15) um ano de funcionamento. O Complexo Esportivo Pedro Dell''''Antonia, reconhecido pela realização de grandes partidas de basquete e vôlei, abriga desde 15 de abril de 2020 uma estrutura montada com o objetivo de garantir assistência aos pacientes com Covid-19. “O Hospital de Campanha Pedro Dell''''Antonia já salvou a vida de 7.406 andreenses em um ano de operação. São pessoas que superaram a doença e puderam voltar para as suas famílias.”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB). “Esta estrutura nos garantiu capacidade para resistir ao pior momento da pandemia, sem que a nossa gente ficasse sem atendimento médico. Uma marca que nos coloca como referência mundial no cuidado com as pessoas. Nossas equipes também se diferenciam pela humanização e atenção, um trabalho incansável por salvar vidas”, completou.

Desde sua inauguração, em 15 de abril do ano passado, o hospital de campanha trabalha como retaguarda do serviço público de saúde. O local, que atualmente conta com 190 leitos, sendo 30 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), foi preparado para acolher pacientes leves e moderados e, na condição de agravamento dos casos, garantir o tratamento em leitos de UTI completos. O espaço recebe munícipes encaminhados dos hospitais municipais ou das UPAs (Unidades de Pronto Antendimento). As três primeiras pacientes foram transferidas para o Dell''''Antonia em 17 de abril de 2020, uma sexta-feira, dois dias após a inauguração.

A aposentada Hilda dos Santos, 70 anos, foi a segunda a ser atendida no local. “Pensei que ia morrer, até chamei meus filhos do interior para se despedirem de mim. Fui na UPA Perimetral e, quando fiz a tomografia, o médico viu que o meu pulmão estava comprometido”, relembrou. “Fui transferida para o hospital de campanha, onde fiquei oito dias. Quando cheguei, chorei muito, mas não pensava em morte, só em Deus para me curar e eu poder cuidar dos meus sete filhos”, pontuou.

Para Hilda, a atuação da equipe da saúde foi fundamental para sua recuperação. “Os profissionais do hospital de campanha trataram muito bem de mim. Hoje, estou me cuidando, passei com pneumologista, com cardiologista e estou bem. Tenho muito a agradecer. Já tomei a primeira dose da vacina e agora estou esperando a segunda”, comemorou.

Danielle da Silva Máximo, 28, foi a quinta paciente a dar entrada no Dell''''Antonia. “Apresentei alguns sintomas no dia 9 de abril de 2020. No dia 13, tive muita tosse e fui até a Policlínica do Parque Novo Oratório, de onde me encaminharam para a UPA Bangu e depois para o hospital de campanha com mais de 50% do pulmão comprometido. Foi muito difícil ficar longe da minha família, tenho um filho pequeno e tive que controlar muito a minha cabeça para me manter bem”, contou.

A munícipe explica que tem problema de ansiedade e que o apoio psicológico dentro do hospital de campanha foi importante. “Agradeço toda equipe pois o tratamento foi muito diferente. No dia que soube que ia ter alta foi um momento maravilhoso, vi meu filho e fiquei com a minha família. Infelizmente, fiquei com sequelas, hoje faço uso de bombinha, tenho falta de ar. Não tenho mais resistência para fazer atividade física, mas estou bem apesar disso. Nasci de novo depois da Covid e passei a valorizar cada momento”, ressaltou.



Atendimento é focado na humanização

Desde a abertura do espaço, a Prefeitura de Santo André promove iniciativas para humanizar o atendimento aos munícipes internados no hospital de campanha do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia. As ferramentas tecnológicas se tornaram grandes aliadas para aproximar pacientes e familiares. A equipe multiprofissional realiza diariante as visitas humanizadas, que são feitas por videochamada, com duração de aproximadamente 20 minutos cada. “Durante a visita, o paciente consegue falar com a família e matar um pouco da saudade. Tem feito um bem tremendo e é uma hora muito esperada por eles”, explicou o superintendente dos hospitais de campanha de Santo André, Victor Chiavegato.

Além disso, houve adesão do uso de crachás com fotos que mostram os profissionais de saúde que atuam no local sorrindo. Isso porque os trabalhadores precisam utilizar uma paramentação especial composta, na maioria das vezes, por touca, óculos, máscara, viseira, avental, luva e propé, o que acaba dificultando a identificação pelo paciente.

Morador da Vila Vitória, Anderson Bernardo dos Santos, 28 anos, ficou 18 dias em atendimento no Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia. O munícipe recebeu alta na última segunda-feira (12) e elogiou os profissionais que o acompanharam durante a internação.

“Gostei muito do tratamento dos médicos, o Dr. (José Roberto) Dente passa muita segurança, principalmente na forma de falar e explicar o nosso quadro clínico. Também gostei muito dos enfermeiros. Fui muito bem tratado, me passaram muito carinho e até anotei o nome de alguns porque quero fazer uma carta de agradecimento para eles”, concluiu. Professor de educação física, Santos relembrou os sintomas quando chegou ao hospital de campanha. “Primeiro senti febre e cansaço. Entrei com 50% de comprometimento pulmonar, depois tive derrame bilateral nos pulmões e contraí três tipos de pneumonia. Os médicos e enfermeiros cuidaram de mim e hoje estou zerado”, celebrou.

A Prefeitura de Santo André instalou no Hospital de Campanha Pedro Dell''''Antonia um completo serviço de apoio diagnóstico e terapêutico para acolher e tratar os pacientes, com laboratório de análises clínicas e exames de imagem (raio-x e tomografia). O município selecionou e contratou uma equipe multidisciplinar, composta por médicos clínicos, intensivistas, infectologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos e fisioterapeutas, que contam ainda com o apoio assistencial de médicos especialistas da rede de saúde de Santo André, como cardiologistas, neurocirurgiões, proctologistas, anestesistas e vasculares.

Além do Hospital de Campanha Pedro Dell’Antonia, Santo André conta com mais um hospital de campanha, na Universidade Federal do ABC (UFABC), com 180 leitos de enfermaria e 10 de UTI. O Estádio Municipal Bruno José Daniel também já funcionou como hospital de campanha, com 120 leitos, auxiliando o sistema municipal de saúde. Após a desativação do espaço, toda sua estrutura (leitos e equipamentos) foi absorvida pelo CHM (Centro Hospitalar Municipal) Dr. Newton da Costa Brandão e Hospital da Mulher, sem prejuízo no atendimento à população.