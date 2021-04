São Bernardo FC contrata meia-atacante Tiago Luís

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/04/2021 | 14:42



O São Bernardo FC anunciou nesta quarta-feira (14) mais um reforço para a sequência do Campeonato Paulista da Série A-2. Apelidado pela imprensa internacional como "Messi brasileiro" quando surgiu no Santos, o meio-campista Tiago Luís, 32 anos, chega ao Tigre com grandes perspectivas.

"Chego com muita motivação. Sei do objetivo do clube e estou com muita vontade de ajudar o São Bernardo nesse desafio", disse o jogador, que carrega no currículo passagens por grandes clubes do Brasil, como Ponte Preta, XV de Piracicaba, Bragantino, Mirassol, Chapecoense-SC, Joinville-SC, América-MG, Paysandu-PA, Goiás-GO, São Bento e Confiança-SE.

E é justamente por ter tantas experiências que o jogador acredita poder ajudar o Tigre. "Já passei por grandes equipes, já vivi momentos de brigar para não cair e de lutar pelo título. Isso ajuda muito, mas também é importante a juventude e a força da garotada que está começando. Acho que é fundamental essa união com todos com o mesmo pensamento para ir atrás do acesso e quem sabe, do título para o nosso torcedor", afirmou.

Tiago Luís já vem treinando junto dos demais companheiros em Atibaia, onde a delegação trabalha e se hospeda. "Já estou bem e treinando normalmente com o grupo. Se o professor (Ricardo Catalá) precisar, pode contar comigo", concluiu o reforço aurinegro.

Enquanto isso, a diretoria aguarda posicionamento da Federação Paulista de Futebol para retorno dos jogos da Série A-2. Por ora, após reunião na segunda-feira, ficou definido - após aprovação dos clubes participantes - que a competição adotará o mesmo protocolo da Série A-1, que foi revisado e intensificado para o regresso das partidas.