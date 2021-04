Representante de Jennifer Aniston nega boatos de que ela estaria em processo de adoção de uma criança

14/04/2021 | 14:10



Jennifer Aniston foi alvo de notícias falsas em relação à maternidade mais uma vez! Recentemente, saíram boatos de que a atriz estaria em processo de adoção de uma criança, e que teria contado esta novidade ao elenco de Friends durante a gravação do episódio especial sobre a série, que teve sua última temporada em 2004.

Segundo a revista People, o representante de Jennifer negou os rumores de adoção e disse:

- A história é uma invenção.

O elenco principal de Friends reuniu-se no estúdio original da série no Warner Bros. Studio para filmar o especial. As dez temporadas da série foram exibidas de 1994 a 2004. O especial de reunião foi anunciado pela primeira vez em fevereiro de 2020 pela HBO Max e estava programado para estrear em maio, mas foi adiado por causa da pandemia de Covid-19.