Thyane Dantas esclarece rumores de crise no casamento com Wesley Safadão: - Muitas mentiras e fofocas

14/04/2021 | 14:10



Nesta quarta-feira, dia 14, Thyane Dantas interagiu com os seguidores através de uma caixinha de perguntas no Instagram. Dentre as perguntas recebidas, duas questionavam sobre a suposta crise no casamento da influenciadora com Wesley Safadão.

- Por mais cansativo que seja, e ao meu ver desnecessário, são muitas mentiras e fofocas que vão pra mídia e é impressionante o quanto as pessoas circulam isso. Essa notícia não é verdade. Não tem nenhum fundo de verdade, esclareceu Thyane.

- Eu também já desisti de tentar entender de onde vem tudo isso, toda essa perseguição. E respondendo a pergunta de vocês, isso é mentira total, acrescentou a influenciadora, completou.

Em seguida, Thyane postou uma foto dos dois se beijando. Juntos, são pais de Dom, de dois anos de idade.