De volta às quadras, Nadal arrasa argentino na estreia em Montecarlo

14/04/2021 | 13:25



Quase dois meses após entrar em quadra pela última vez, Rafael Nadal mostrou nesta quarta-feira que segue em grande forma. O número três do mundo arrasou o argentino Federico Delbonis por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco.

Dono de 11 títulos no principado, Nadal não jogava desde que foi eliminado no Aberto da Austrália, em 17 de fevereiro. Nesta quarta, ele enfim iniciou sua trajetória na gira europeia de saibro, sua superfície favorita, que vai culminar em Roland Garros, no mês de junho.

Nas oitavas de final em Montecarlo, o espanhol vai enfrentar o búlgaro Grigor Dimitrov, para quem tem apenas uma derrota em 14 jogos no circuito. Nas quartas, poderá cruzar com o embalado russo Andrey Rublev. E é o favorito nesta metade da chave porque o cabeça de chave número dois, o também russo Daniil Medvedev, desistiu do torneio porque testou positivo para a covid-19.

Outros cabeças de chave também avançaram nesta quarta, como o alemão Alexander Zverev (5º), os espanhóis Roberto Bautista Agut (9º) e Pablo Carreño Busta (12º) e o belga David Goffin (11º). Já o argentino Diego Schwartzman (7º), outro especialista no saibro, se despediu logo na estreia, assim como o polonês Hubert Hurkacz (13º), campeão do Masters de Miami, nos Estados Unidos.

Mais cedo, o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, estreou com vitória ao superar o italiano Jannik Sinner por 6/4 e 6/2.