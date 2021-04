Esposa de Junior Lima, Monica Benini revela como explicou sobre a nova gestação para o filho

14/04/2021 | 12:10



Depois de Junior Lima surpreender a todos com o anúncio da nova gestação da esposa, Monica Benini resolveu conversar com os fãs nas redes sociais e contou algumas curiosidades sobre a nova gravidez, já que os dois são pais de Otto, de três anos e meio. Respondendo perguntas feitas no Instagram, a designer de joias revelou como contou ao filho que o casal espera de mais um bebê.

A modelo explicou que esperou que a barriga estivesse visível para explicar tudo a Otto.

Ele já tinha um livro que chama De Onde Vêm os Bebês, que demos umas semanas antes. Agora ele super entende, conversa com a barrida, dá beijo, etc, explicou ela nos Stories.

E não foi só isso. Monica também contou que a gravidez foi planejada, completando:

Mas surpreendeu mesmo assim.

Aliás, quando perguntado sobre o motivo de ter mudado de ideia para ter um segundo filho, e ela explicou que nunca falou que não queria.

Sempre falei que no momento não queria, mas o tempo passou e a vontade veio. Nunca tive na minha cabeça a regra de ter dois filhos? Sempre preferi deixar rolar e ir sentindo.

A esposa de Junior ainda falou que dá medo estar grávida em plena pandemia, mas explicou que segue tendo todos os cuidados possíveis.

Confesso que tenho me desligado de ver muita notícia também. Estava me fazendo muito mal. Vejo um resumo para saber em que solo estamos pisando e é isso.

Bacana, né?